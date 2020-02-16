В Подмосковье отец пятерых детей застрелил жену и покончил с собой

Многодетный постоялец общежития в подмосковном Селятино убил свою жену на глазах у 8-летнего сына, сообщает Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.

Четверо других детей были в этот момент в отъезде.

По данным Telegram-канала, Ариф С. трижды выстрелил в свою супругу из ружья, после чего их ребенок выбежал в коридор и попросил соседей вызвать полицию. Затем отец пятерых детей покончил с собой.

Как пишет паблик, соседи описывают многодетную семью как благополучную и неконфликтную. В этом доме семья прожила больше 13 лет.

По предварительным данным, конфликт произошел из-за плохого материального положения. Как сообщила ТАСС представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, причиной конфликта стал бракоразводный процесс.