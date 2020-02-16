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Захарова пошутила по поводу слов протоиерея о гражданских женах

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

Слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с «бесплатными проститутками», не оставили равнодушной и официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

В связи с заявлением Смирнова она обратилась с «одной просьбой» к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

«А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала она в Facebook и добавила, что женщины, по ее мнению, это поддержат.

Напомним, очередное «резонансное» выступление протоиерея Смирнова звучало так: «У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: у меня гражданский брак».

В Госдуме эти слова сочли оскорблением женщин, а в РПЦ предположили, что это был упрек мужчинам.

Позже Смирнов объяснил в беседе с РБК, что специально использовал слово «проститутки» в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака, поскольку хотел таким образом обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.

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