Спасение полицейскими провалившегося под лед мужчины попало на видео

В Петербурге на канале Грибоедова под лед провалился 23-летний мужчина.

Его спасли сотрудники патрульно-постовой службы полиции.



Как сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 16 февраля около 11 утра. К полицейским за помощью обратились прохожие, сообщившие, что с Ново-Конюшенного моста упал молодой человек и провалился под лед.

На просьбу о помощи незамедлительно отреагировал 29-летний лейтенант полиции Дмитрий Зайцев. Он снял верхнюю одежду, спустился на лед канала Грибоедова и вытащил на поверхность пострадавшего. «Двое других сотрудников патрульно-постового полка Центрального района протянули лестницу и вытащили молодого мужчину на берег», — говорится в сообщении.

Пострадавшему и сотруднику полиции медики оказали первую помощь. Молодого человека госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Видео спасения провалившегося под лед мужчины было опубликовано в Сети.