В США не поверили в способность России достроить «Северный поток-2»

Из-за отсутствия технологий Россия не сможет самостоятельно достроить «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он предсказал строительству газопровода «долгую задержку», пишет Deutsche Welle.

Бруйетт также опроверг информацию, что американские санкции лишь ненадолго задержат строительство. «Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии», — цитирует его издание.

Кроме того, он усомнился в том, что строительство «Северного потока-2» почти завершено.

В ответ на смелое заявление американского министра глава пресс-службы «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил в интервью «РБК» крылатую фразу «Никогда не говори никогда».

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается ввести новые санкции против «Северного потока-2», которые могут затронуть европейские компании. Это может произойти даже в том случае, если Россия попробует достроить газопровод в одиночку.

Напомним, в декабре прошлого года США ввели санкции против участников строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». В частности, подрядчикам проекта пообещали закрыть въезд в США и заблокировать транзакции с их американской собственностью.

После этого ключевой партнер «Газпрома» — швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб на дно Балтийского моря, вывела все свои суда из зоны строительства.

На момент вынужденной приостановки работ по дну Балтийского моря было уложено около 2,3 тысячи километров труб из необходимых 2,46 тысячи.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что Россия достроит газопровод «Северный поток — 2» своими силами, несмотря на санкции США.

