Четверо украинских браконьеров арестованы в Крыму на 10 суток

Керченский городской суд вынес постановление об аресте на 10 суток четверых граждан Украины, которые были задержаны российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым, задержанные признаны виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника Федеральной службы безопасности.

Накануне российские пограничники задержали у берегов Крыма в западной части Азовского моря небольшое украинское судно, занимавшееся браконьерством и попытавшееся скрыться. Находившиеся на борту четверо граждан Украины без документов были задержаны на 48 часов. В ходе осмотра судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.