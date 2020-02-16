найти ×
   
  • USD -0.15
    63.45
  • EUR -0.41
    68.77
СохранитьСохранено0
×

-406291

Четверо украинских браконьеров арестованы в Крыму на 10 суток

Small f1a6d446e0
© пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

© пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

Керченский городской суд вынес постановление об аресте на 10 суток четверых граждан Украины, которые были задержаны российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым, задержанные признаны виновными в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника Федеральной службы безопасности.

Накануне российские пограничники задержали у берегов Крыма в западной части Азовского моря небольшое украинское судно, занимавшееся браконьерством и попытавшееся скрыться. Находившиеся на борту четверо граждан Украины без документов были задержаны на 48 часов. В ходе осмотра судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику
27228436читать позжечитаю позже
Животные
Грустный кот с необычными ушами очаровал пользователей Сети
18522471читать позжечитаю позже

главное


Экономика
Общество
Две тысячи избранных богаче 4,6 миллиарда самых бедных людей Земли

Такие данные содержатся в докладе, выпущенном к форуму в Давосе.

5023497читать позжечитаю позже

Наука и техника
Космос
NASA нацелилось на Венеру, Ио и Тритон14 февраля

Агентство готовит программы изучения «самых сложных миров Солнечной системы».

-2020152читать позжечитаю позже