Олимпийский чемпион Тихонов призвал сажать российских спортсменов за допинг

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил наказывать тюремным сроком спортсменов, уличенных в допинге.

Такой была его реакция на лишение российского биатлониста Евгения Устюгова золотой медали Олимпийских игр 2014 года за употребление допинга.

«Нужно, чтобы в России приняли закон о допинге, согласно которому будет предусмотрено наказание — тюрьма», — заявил Тихонов в беседе с URA.RU.

Он напомнил, что такое правило действует в Германии и Италии, а в Белоруссии существует закон о пожизненной дисквалификации. По словам Тихонова, страх перед таким наказанием заставляет спортсменов воздержаться от употребления допинга.

Прославленный биатлонист подчеркнул, что о нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами было известно давно, однако им удавалось избегать наказания. «Вот мы и хлебаем последствия той бесконтрольности», — подытожил Тихонов.

Ранее сообщалось, что были аннулированы результаты Устюгова, показанные им в период с 27 августа 2013 года до конца сезона 2013/14 года. Он лишен всех медалей, очков и призов, в том числе олимпийского золота Сочи за победу в эстафете. Медалей лишатся также остальные участники эстафеты — Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Устюгов намерен оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.