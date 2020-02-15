Сбитый пьяным худруком «Лицедеев» мужчина потерял ногу

В Петербурге худрук театра «Лицедеи» Виктор Соловьев сбил на своем автомобиле BMW мужчину.

Как сообщает РЕН ТВ, Соловьев находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данным телеканала, он совершил наезд на мужчину, менявшего колесо своей машины у обочины.

Telegram-канал «Подъем» уточняет, что актера задержали. Алкотестер показал у него 0,7 промилле.

Пострадавший 1978 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации паблика, ему ампутировали правую ногу до бедра.