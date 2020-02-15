Названа неожиданная польза витамина Е

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что витамин Е можно использовать при лечении больных в ВИЧ. Дело в том, что этот витамин положительно влияет на печень, улучшая ее жировую ткань.

У 25 процентов пациентов с ВИЧ диагностируют неалкогольный стеатогепатит (НАЖБП) — воспалительное поражение печени. Клетки органа разрушаются, и со временем это может перерасти в цирроз или рак печени.

Наше исследование показало, что витамин Е улучшает жировую ткань печени у людей с ВИЧ. Ранее считалось, что НАЖБП встречается только у людей с алкогольной зависимостью, однако исследования последних 10 лет показывают, что от этого заболевания также страдают пациенты с ВИЧ. Мы предполагаем, что НАЖБП станет главной причиной трансплантации печени в ближайшие 10 лет, — пишут авторы работы.

Существует несколько теорий, объясняющих высокую распространенность НАЖБП среди ВИЧ-позитивных пациентов. Возможно, это связано с ВИЧ-связанным воспалением, антиретровирусными препаратами, которые пациенты должны принимать всю жизнь.

Эти препараты нередко провоцируют метаболические проблемы, которые негативно сказываются на жировых тканях печени.

Чтобы проверить свою теорию, ученые пригласили 27 пациентов с ВИЧ для участия эксперименте. На протяжении месяца людям давали витамин Е в профилактических дозировках. Оказалось, что даже спустя такой короткий срок у людей были положительные изменения.

Авторы исследования сделали вывод, что витамин Е является эффективным средством лечения неалкогольного стеатогепатита у ВИЧ-пациентов.