В Нигерии зафиксировали вспышку опасной эпидемии Ласса

Врачи бьют тревогу — в Нигерии началась эпидемия лихорадки Ласса, которой заразилось уже почти 500 человек. На сегодняшний день болезнь охватила 26 штатов. Неподтвержденное состояние остается у 1708 пациентов со схожими симптомами.

Возбудитель лихорадки Ласса относится к числу наиболее опасных для человека вирусов. Чаще всего вирус передается через зараженную пищу, воду, а также бытовые предметы.



Недавние исследования показали, что разносчиком инфекции являются крысы и различные африканские грызуны, которые выделяют вирус в окружающую среду с экскрементами и слюной. Как правило, этот вирус распространен в странах Центральной и Западной Африки.

Но зараженный человек может распространять вирус, уточняют эпидемиологи. Больной человек представляет большую опасность для окружающих. Основной фактор передачи — кровь, однако вирус может передаваться воздушно-капельным, контактным и половым путями.

Выделение вируса больными может продолжаться до месяца и более, поэтому зараженные люди и пациенты под подозрением на Лихорадку не имеют права покидать больницу.

Заподозрить лихорадку сначала не так просто, так как ее первые симптомы похожи на обычный грипп — температура, головная боль, озноб. Уже позже могут появиться боли в мышцах, подкожные кровоизлияния, сердечная и почечная недостаточность.

Для лечения заболевания, по данным ВОЗ, существует эффективное лекарство — рибавирин. Однако сколько заболевших в Нигериии его получили, неизвестно. О смертельных случаях также не сообщается