найти ×
   
  • USD -0.15
    63.45
  • EUR -0.41
    68.77
СохранитьСохранено0
×

001921

Клиенток салона красоты в Москве заманивали бесплатным стриптизом

Small f1a6d446e0
Кадр из фильма «Супер Майк XXL»

Кадр из фильма «Супер Майк XXL»

В День святого Валентина одна из московских косметологических клиник решила привлечь клиенток необычной акцией.

В качестве презента каждой 14-й посетительнице был предложен бесплатный стриптиз, сообщила ФАН москвичка Полина.

В клинике подтвердили эту информацию. «В основном нашими посетителями являются женщины, поэтому мы решили порадовать их феромонами и вообще показать, какими прекрасными бывают мужчины», — рассказала изданию врач-косметолог.

Она уточнила, что стриптиз исполняли профессионалы. По словам врача, всем понравилось. Только одна посетительница отказалась от щедрого подарка — и то лишь потому, что пришла в компании «строгого мужа».

Ранее «Ридус» писал о том, что эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали данные чеков с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах и салонах красоты по всей России за февраль прошлого года ради того, чтобы выяснить, какие подарки российские женщины предпочитают получать 14 февраля.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1213113226читать позжечитаю позже
Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду
11639700читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Нервы могут и пошалить, но с сердцем шутки плохи.

9010715читать позжечитаю позже

Здоровье
Названо наиболее благоприятное время года для зачатия ребенка06 февраля

Готовь сани летом, а детей — зимой.

7017276читать позжечитаю позже