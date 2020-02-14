Клиенток салона красоты в Москве заманивали бесплатным стриптизом

В День святого Валентина одна из московских косметологических клиник решила привлечь клиенток необычной акцией.

В качестве презента каждой 14-й посетительнице был предложен бесплатный стриптиз, сообщила ФАН москвичка Полина.

В клинике подтвердили эту информацию. «В основном нашими посетителями являются женщины, поэтому мы решили порадовать их феромонами и вообще показать, какими прекрасными бывают мужчины», — рассказала изданию врач-косметолог.

Она уточнила, что стриптиз исполняли профессионалы. По словам врача, всем понравилось. Только одна посетительница отказалась от щедрого подарка — и то лишь потому, что пришла в компании «строгого мужа».

Ранее «Ридус» писал о том, что эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали данные чеков с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах и салонах красоты по всей России за февраль прошлого года ради того, чтобы выяснить, какие подарки российские женщины предпочитают получать 14 февраля.

