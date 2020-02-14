В Минздраве одобрили фильм Дудя про ВИЧ

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай назвал полезным фильм журналиста Юрия Дудя про ВИЧ.

По словам Салагая, с некоторыми фактами или, вернее, с такой их подачей можно дискутировать, но в целом в фильме приводится много важной информации.

Он также отметил в своем телеграм-канале, что фильм важен еще и потому, что внушительная аудитория не информирована о ВИЧ. Кроме того, по мнению замминистра, фильм повышает мотивацию к прохождению тестирования и получению необходимого лечения.

При этом Салагай заявил, что в фильм можно было бы включить информацию об усилиях Минздрава, СПИД-центров и регионов по этой теме.

Ранее «Ридус» писал о том, что на YouTube появилось новое видео блогера Юрия Дудя. В нем журналист поднимает тему эпидемии ВИЧ и СПИДа и развеивает миф о том, что «это болезнь 90-х, которая точно не добралась до эпохи высокоскоростного интернета».

В Сети некоторые из комментаторов написали о том, что вначале тема, заявленная в выпуске, их разочаровала, так как они не относят себя к той категории людей, которые могут заразиться ВИЧ-инфекцией. Однако позже они изменили свое мнение и даже сообщили о том, что готовы пройти тестирование после увиденного.