Всех въезжающих в Пекин ожидает двухнедельный карантин

Для всех лиц, въезжающих в столицу Китая из других регионов страны, введен обязательный двухнедельный карантин.

Согласно заявлению руководящей рабочей группы Пекина по предотвращению распространения нового коронавируса, при возвращении в город каждый обязан в течение двух недель либо оставаться дома под наблюдением, либо находиться в зоне коллективного карантина.

Это же правило распространяется и на всех гостей китайской столицы, говорится в документе, который приводит ТАСС.

В случае несоблюдения этого требования нарушитель будет нести ответственность в соответствии с нормами национального законодательства.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Германию заявил об успехах Пекина в контроле над коронавирусом COVID-19 (2019-ncov). По его словам, усилия правительства позволили предотвратить распространение коронавируса по миру, а за пределами КНР число заражений не превышает 1% от количества заболевших в самой стране.



Согласно последним данным, в Китае пневмонией нового заболели 55 431 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 8 030 человек, количество жертв достигло 1 489, а выздоровело 7 003.

