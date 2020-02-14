найти ×
   
  • USD -0.15
    63.45
  • EUR -0.41
    68.77
СохранитьСохранено0
×

007905

У замначальника ГИБДД по Воронежской области могут изъять 22 квартиры

Small f1a6d446e0
© vestivrn.ru

© vestivrn.ru

Прокуратура Воронежской области потребовала изъять у замначальника регионального управления ГИБДД 22 квартиры стоимостью 50 млн рублей.

Как сообщает надзорное ведомство региона, данное имущество должно быть обращено в доход государства, поскольку доказательства его приобретения на законные доходы не представлены.

В сообщении прокуратуры также отмечается, что правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей являются родители ответчика, однако их доходы недостаточны для таких покупок.

Кроме того, обращается внимание на тот факт, что замначальника регионального управления ГИБДД участвовал в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, а также подписывал договоры по приобретению недвижимости.

Иск прокурора области направлен в суд.

vestivrn.ru

vestivrn.ru

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года Конституционный суд РФ признал законной конфискацию в пользу государства имущества знакомых госслужащих, если они не могут подтвердить законность доходов, на которые оно было приобретено. Ранее по закону о контроле над расходами госслужащих имущество можно было изымать только у них самих или членов их семей — супругов и несовершеннолетних детей. Вопрос рассматривался в связи с делом бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа
9010715читать позжечитаю позже
Здоровье
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе
205185читать позжечитаю позже

главное


Культура
Общество
Бэнкси подарил новое граффити родному Бристолю ко Дню влюбленных

Возможно, рисовал и не он, но все в это верят.

002838читать позжечитаю позже

Советы
Что поможет простить и избавиться от чувства обиды21 января

Часто обида гложет не меньше, чем чувство вины.

2025304читать позжечитаю позже