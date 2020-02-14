У замначальника ГИБДД по Воронежской области могут изъять 22 квартиры

Прокуратура Воронежской области потребовала изъять у замначальника регионального управления ГИБДД 22 квартиры стоимостью 50 млн рублей.

Как сообщает надзорное ведомство региона, данное имущество должно быть обращено в доход государства, поскольку доказательства его приобретения на законные доходы не представлены.

В сообщении прокуратуры также отмечается, что правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей являются родители ответчика, однако их доходы недостаточны для таких покупок.

Кроме того, обращается внимание на тот факт, что замначальника регионального управления ГИБДД участвовал в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, а также подписывал договоры по приобретению недвижимости.

Иск прокурора области направлен в суд.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года Конституционный суд РФ признал законной конфискацию в пользу государства имущества знакомых госслужащих, если они не могут подтвердить законность доходов, на которые оно было приобретено. Ранее по закону о контроле над расходами госслужащих имущество можно было изымать только у них самих или членов их семей — супругов и несовершеннолетних детей. Вопрос рассматривался в связи с делом бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко.