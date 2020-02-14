Проект «Дорога памяти» собрал более 560 тысяч фотографий участников ВОВ

Проект Министерства обороны РФ «Дорога памяти» набирает обороты. Уже собрано более 560 тысяч фотографий времен Великой Отечественной войны. Эти снимки украсят одноименную галерею, которую возведут на территории храмового комплекса в парке «Патриот».

«Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, может поделиться фотографиями и историей из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены в галерее „Дорога памяти“», — говорится на сайте проекта.



Для того, чтобы поделиться фотографиями из домашних архивов, снимки нужно сначала оцифровать, а затем загрузить на сайт «Дорога памяти». На территории Центрального военного округа в рамках данного проекта развернуто более тысячи пунктов по оцифровке материалов. Аналогичные пункты есть также в 29 регионах Сибири, Урала и Поволжья на базе республиканских, краевых, областных, городских и районных военных комиссариатов ЦВО, передает ТАСС.

Напомним, что галерея «Дорога памяти» признана увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект объединить десятки миллионов фотографий бойцов Красной армии, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников культурных учреждений и военных корреспондентов. Кроме того, в мультимедийную галерею войдут уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных сил.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, проект «Дорога памяти» станет своего рода виртуальным «Бессмертным полком».

Точнее — „Бессмертной армией“ — армией-победительницей! И, что особенно важно, „Дорога памяти“ открыта для всех, у кого сохранилась память о родных, участниках великой войны, независимо от места их нынешнего проживания, — отметил Шурыгин в своей авторской колонке для Life.

Эксперт добавил, что проект давно является не только российским, но и международным. Сбор данных об участниках войны идет полным ходом в Армении, Киргизии, Белоруссии, Израиле и даже в КНДР.

«После формирования именных списков защитников Отечества предстоит огромная работа по поиску и наполнению информационного ресурса портретами участников войны, идентификации и соотнесению их с данными и документами по каждой персоналии», — заключил Владислав Шурыгин.

