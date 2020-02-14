Женщину с 50 патронами задержали в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево была задержана молодая москвичка, в сумке которой оказалось около 50 патронов, сообщили kp.ru в отделе полиции воздушной гавани.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке оружия, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Задержанная заявила, что не знает, как патроны оказались в ее сумочке. По словам женщины, она якобы приехала провожать родственников, которые улетают в какой-то российский город, каким-то рейсом. Личность родственников установить не удалось.

Позже женщина вдруг предположила, что патроны могли принадлежать ее отцу, скончавшемуся 20 лет назад. Но как они оказались в ее сумке, она затруднилась сказать.

Как пишет издание, по некоторым сведениям, задержанная работает в Федеральном институте промышленной собственности, в котором принимают заявки на объекты патентного права. Однако в организации не смогли подтвердить эти данные.