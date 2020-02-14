При жесткой посадке Ми-8 на Ямале погибли два человека

На Ямале вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» совершил жесткую посадку, в результате чего погибли два человека.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, погибшими оказались члены экипажа.

При посадке они оказались заблокированными в вертолете, сказал собеседник агентства.

Тела погибших были извлечены из фюзеляжа поврежденного воздушного судна, уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По данным МЧС, Ми-8 попал в снежную метель, направляясь в порт Сабетта. У вертолета сломались лопасти, он лежит на крыше.

Всего на борту находились 10 человек, включая трех членов экипажа. Как передает ФАН со ссылкой на источник, жертвами аварии стали командир воздушного судна и бортмеханик, которых зажало в кабине.

Издание уточняет, что вертолет доставлял в поселок Сабетта сотрудников компании «Газпромнефть-Гео» и не долетел до аэропорта 400 метров.