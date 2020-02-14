Путин велел правительству сосредоточиться на развитии сельского туризма

Вопрос о поддержке сельского туризма внесут в государственную программу РФ «Комплексное развитие сельских территорий» как отдельное направление. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания Госсовета, которое состоялось 26 декабря прошлого года.

Отметим, что впервые предложение о выделении сельского туризма в отдельное направление было озвучено во время встречи главы государства с общественностью.

Директор Ассоциации по сохранению и развитию природного и культурного наследия «Голос Севера» Анна Клепиковская считает сельский туризм одной из наиболее перспективных сфер деятельности в современной России.

«Зачастую под туризмом на сельских территориях мы подразумеваем отдых в деревне у бабушки, где есть огород и домашняя скотина. Но это не совсем так. В той же Австрии под сельским туризмом подразумевается и катание на горных лыжах, а также культурно-познавательные виды отдыха. Здесь не надо выдумывать что-то новое. Достаточно посмотреть на опыт Европы или Америки, где есть большие национальные парки, а вокруг них располагаются маленькие поселки, которые живут за счет организации экскурсий и размещения гостей», — рассказала Клепиковская в интервью «Ридусу».

При этом не нужно строить гигантских отелей. Это должны быть небольшие семейные гостиницы и рестораны на лоне природы. Именно в этом и заключается изюминка туризма на сельских территориях. Развитие данного направления убережет нашу деревню от культурного и природного вымывания, — добавила Анна.

Кроме того, Путин поручил правительству создать научный центр изучения проблем сельчан и рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения финансировании программы о комплексном развитии сельских территорий.

Еще президент распорядился подготовить предложения о возможности предоставления учителям, работающим в отдаленных сельских районах, льготы на покупку автомобиля.

Напомним, что с 2018 года заседания Госсовета проходят в новом формате. Этот формат предусматривает участие главы государства, губернаторов, экспертов и членов правительства в дискуссионных группах, посвященных конкретным направлениям работы.