Какие микробы обитают в московском метро

Международная команда ученых из России и Америки провела исследование, в ходе которого выяснила, насколько метро Москвы и Нью-Йорка загрязнено. Эксперты хотели выяснить, каких микробов в метрополитене больше.

С помощью современного оборудования специалисты тщательно изучили станции метро и сравнили их с показателями других городов.

Все началось с американского метро. Ученые собрали образцы с эскалаторов, пола, вагонов метро, кабин машиниста и стен метрополитена. Микробиота оказалась довольно-таки разнообразной, рассказали ученые.

Сложно представить, что в замкнутом пространстве находится столько микробов. В своем исследовании мы хотел выяснить, как все эти микроорганизмы связаны, и есть ли какая-то закономерность в их нахождении, — пояснили авторы работы.

В лаборатории микробы подверглись культивированию — методу, с помощью которого можно изучить микроб. Авторы исследования рассказали, что культивирование не до конца прояснило ситуацию, поэтому пришлось воспользоваться методом ДНК-секвенирования.

Секвенирование ДНК и РНК — это рутинный процесс, позволяющий, тем не менее, вникнуть в суть всего живого и «прочитать» генетический код. Оказалось, что чаще всего в американском метрополитене встречаются следующие микробы: Dietzia, Brevundimonas, Pseudomonas, Arsenicicoccus, Stenotrophomonas.



Все так страшно?

На самом деле, нет. Например, Brevundimonas — это род протобактерий, в который входят и палочковидные бактерии, и кокки, и спиралевидные бактерии. Brevundimonas — одна из немногих бактерий, которая демонстрирует высокую выживаемость в условиях марсианской модели.

Несмотря на ее устойчивость, для здорового человека она безопасна.

Pseudomonas или Синегнойная палочка — бактерия, с которой человеку лучше не встречаться, так как она является возбудителем нозокомиальных инфекций, например, туберкулеза, инфекций мочевыводящих путей, гастроэнтерита и других заболеваний.



Лечение таких инфекций затруднено, так как они обладают высокой устойчивостью к антибиотикам. Кстати, подцепить этого микроба можно не только в метро, но в воде, почве, в других общественных местах.

Stenotrophomonas maltophilia — слабовирулентный микроорганизм, который также имеет большую устойчивость к антибиотикам. Эта бактерия широко распространена в окружающей среде и географических регионах, включая Антарктику, поэтому она обитает не только в метро.



На сегодняшний день эта бактерия мало изучена, поэтому ученые не берутся утверждать, что она может провоцировать развитие опасных заболеваний.

Микробы окружают нас везде и всюду. И помимо собственных микробов человека, бактерии есть в воздухе, в почве, в воде, в наших жилищах. Для человека с крепким иммунитетом эти бактерии не являются чем-то страшным, так как организм вполне способен справиться самостоятельно, — считают ученые.

Интересно, что эти же самые бактерии были обнаружены и в московском метро. Несмотря на пугающие названия, ученые отметили, что они не выявили ни один патогенный организм из 10 бактерий, которые можно было обнаружить с помощью ДНК-секвенирования.

Авторы работы сделали вывод, что метро — это не самое стерильное место, однако людям с крепким иммунитетом бояться нечего. Детям, беременным и пожилым людям в период вирусных заболеваний, в сезон гриппа и ОРВИ лучше избегать общественных мест и стараться укреплять иммунитет.