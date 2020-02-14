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001979

СМИ: бывший прокурор убил и закопал жену

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© СК РФ

© СК РФ

Неожиданный поворот произошел в расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины в селении Кобань Пригородного района Республики Северная Осетия — Алания. Подозрение пало на бывшего прокурора Игоря Чельдиева, пишет сайт РЕН ТВ.

По данным Следственного комитета, 4 января 2020 года пропала 44-летняя жительница Кобани. 13 февраля зарытое тело женщины нашли на приусадебном участке дома, где она проживала с «местным жителем».

«По данному факту следственным отделом по Пригородному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия — Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказано в сообщении СК РФ.

РЕН ТВ сообщает, что речь идет о бывшем прокуроре Игоре Чельдиеве и его супруге — Ирине Боженко. В результате конфликта муж нанес жене удар по голове, от которого женщина скончалась. Бывший прокурор зарыл тело в мусоре на участке.

Позднее мужчина написал явку с повинной. Сейчас, по данным СМИ, он задержан, суду предстоит рассмотреть ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Официального подтверждения данной информации нет.

Игорь Чельдиев являлся ранее старшим прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.

Около трех месяцев назад полиция обнаружила тела депутата Раменского муниципального совета Татьяны Сидоровой, ее мужа, сына и сестры, пропавших в 2012 году.

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