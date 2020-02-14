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ВВС Израиля нанесли удары по Дамаску

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© Twitter

© Twitter

Сирийские средства противовоздушной обороны отразили ракетные удары в районе Дамаска. Несколько снарядов противника удалось сбить, сообщил государственный телеканал Ikhbariya, не указывая, о каком противнике идет речь. Предположительно, ракеты прилетели со стороны Голанских высот.

При этом The Jerusalem Post информировал об атаке израильских ВВС на ряд целей в районе столицы Сирии, не давая более конкретных пояснений.

Информации о жертвах и разрушения пока нет, но в Сети появились фотографии и видеозаписи с места событий.

О прошлой атаке самолетов Израиля на Дамаск сообщалось 7 февраля. Тогда в результате ракетного обстрела едва не пострадал гражданский пассажирский самолет.

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