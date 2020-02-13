СМИ: Ракетный удар нанесен по базе с военными США в Ираке

Американская авиабаза К-1 в районе города Киркук на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил ливанский телеканал al-Mayadeen.

По предварительной информации, на территории базы, где дислоцируются военнослужащие Соединенных Штатов, упала одна ракета.

Также телеканал передал, что в небе над Киркуком появились истребители ВВС США, ведущие активное патрулирование. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

В ночь на 3 января Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада. Во время обстрела был убит командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. В ночь на 8 января иранские войска ответили атакой двух военных баз в Ираке, на которых находились американские солдаты.