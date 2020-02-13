Найдена бросившая ребенка у метро в Москве женщина
- 13 февраля 2020, 20:28
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Установлена личность женщины, которая бросила грудного ребенка у подземного перехода вблизи станции метро «Парк Победы» в Москве. Ею оказалась 29-летняя приезжая из Средней Азии. В ближайшее время безответственную мать доставят на допрос, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). По данным СМИ, мать брошенного ребенка нашли в Московской области.
«В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения допроса в качестве подозреваемой, а также иных необходимых следственных действий», — подчеркнули в СК РФ.
Напомним, что малыша в возрасте 2−3 месяцев нашли 12 февраля на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудники метрополитена. Он лежал на снегу у подземного перехода.
Сейчас ребенок находится в одной из больниц Москвы. Его жизнь — в безопасности, за «найденышем» наблюдают врачи.
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