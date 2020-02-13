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Найдена бросившая ребенка у метро в Москве женщина

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© vk.com

© vk.com

Установлена личность женщины, которая бросила грудного ребенка у подземного перехода вблизи станции метро «Парк Победы» в Москве. Ею оказалась 29-летняя приезжая из Средней Азии. В ближайшее время безответственную мать доставят на допрос, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). По данным СМИ, мать брошенного ребенка нашли в Московской области.

«В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения допроса в качестве подозреваемой, а также иных необходимых следственных действий», — подчеркнули в СК РФ.

Напомним, что малыша в возрасте 2−3 месяцев нашли 12 февраля на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудники метрополитена. Он лежал на снегу у подземного перехода.

Сейчас ребенок находится в одной из больниц Москвы. Его жизнь — в безопасности, за «найденышем» наблюдают врачи.

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