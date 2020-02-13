Турчак: Путин не даст «разбазарить» Крым и Севастополь

Президент Владимир Путин в очередной раз дал понять мировому сообществу, что Крым и Севастополь — неотъемлемая часть России, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, комментируя согласие главы государства с идеей конституционного запрета отчуждения территорий.

«Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции территориальную целостность нашей страны, запрет на отчуждение ее территорий. Чтобы никто и никогда не мог разделить ее на части. Вне зависимости от политической конъюнктуры и руководства страны. Считаю такую позицию единственно верной. От Калининграда и Крыма до Курильских островов — это все наше национальное, историческое наследие. Оно — бесценно, и растратить, разбазарить его — нельзя», — пояснил Турчак.



Напомним, что инициатива о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий страны принадлежит художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову. По мнению политолога ЭИСИ Александра Малахова, одобрение Путиным данной поправки свидетельствует о том, что «президент стремится закрепить в Основном законе территориальную целостность государства».