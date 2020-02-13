Эксперт: Путин хочет закрепить в Конституции территориальную целостность РФ

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий страны. По мнению политолога ЭИСИ Александра Малахова, одобрение Путиным данной поправки свидетельствует о том, что «президент стремится закрепить в Основном законе территориальную целостность государства».

«В период развала Советского Союза мы слышали массу предложений что-то кому-то отдать. Возможно, кто-то это делал из лучших побуждений, однако такая политика далеко не всегда приносит положительные результаты. Например, в период правления президента Бориса Ельцина велись переговоры по поводу территориальных претензий Китая… В результате мы получили огромное количество прецедентов. Вспомните, как в 2011 году представители МИДа Японии заявили о неких договоренностях с нашим министром иностранных дел, что для решения вопроса с Курильскими островами достаточно провести два референдума — один в Японии и один в России», — рассуждает эксперт.

На мой взгляд, Путин решает очень важный вопрос. Он хочет сделать так, чтобы у тех, кто придет к власти в будущем, чтобы ни у кого из них не возникло желания разменивать территории в угоду популизму или чему-то еще, — сказал Малахов.

Эксперт также обратил внимание на слова президента о том, что поправки к Конституции будут приняты лишь в том случае, если за них проголосует большинство граждан России.

«Идея голосования, она очень здравая и полезная. Ведь поправки к Конституции — дело, безусловно, важное. Поэтому Путин, выступая на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, еще раз заострил внимание на том, что никакие документы по поправкам не будут подписаны, если их не одобрит народ», — подытожил Александр Малахов.

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

На встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию президент заявил, что второе чтение по поправкам в Конституцию в Госдуме «можно отложить», чтобы депутаты смогли рассмотреть «каждое предложение рабочей группы, выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую».

Отметим, что во встрече Владимира Путина с рабочей группой принимали участие представители всех парламентских партий.