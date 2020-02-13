«Будут папа и мама»: Путин поставил крест на однополых браках в России

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что пока он занимает должность главы государства, в России не будут узаконены однополые браки, а «будут папа и мама».

«Что касается „родителя номер один и родителя номер два“… У нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — приводит «Интерфакс» слова Путина, сказанные им на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее ЛГБТ-активисты выступили против внесения в Конституцию пункта о закреплении понятия семьи как союза между мужчиной и женщиной. Апологеты однополой любви считают такую поправку «возмутительной». Ведь она, по их мнению, может «окончательно поставить крест на том, что в России кода-нибудь разрешат гей-браки».

«Брак должен определяться в Основном Законе как союз двух граждан РФ. Не нужно опускаться до этих патриархальных и устаревших формулировок», — пишут ЛГБТ-активисты.