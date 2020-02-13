найти ×
   
  • USD +0.55
    63.60
  • EUR +0.40
    69.18
СохранитьСохранено0
×

514792

«Будут папа и мама»: Путин поставил крест на однополых браках в России

Small f632c44589
© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что пока он занимает должность главы государства, в России не будут узаконены однополые браки, а «будут папа и мама».

«Что касается „родителя номер один и родителя номер два“… У нас не будет родителей один и два — у нас будут папа и мама», — приводит «Интерфакс» слова Путина, сказанные им на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее ЛГБТ-активисты выступили против внесения в Конституцию пункта о закреплении понятия семьи как союза между мужчиной и женщиной. Апологеты однополой любви считают такую поправку «возмутительной». Ведь она, по их мнению, может «окончательно поставить крест на том, что в России кода-нибудь разрешат гей-браки».

«Брак должен определяться в Основном Законе как союз двух граждан РФ. Не нужно опускаться до этих патриархальных и устаревших формулировок», — пишут ЛГБТ-активисты.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Наука и техника
Жевательная смола помогла реконструировать облик женщины эпохи неолита
7219618читать позжечитаю позже
Советы
Что поможет простить и избавиться от чувства обиды
2025304читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Общество
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе

Успокаиваем отпрыска, предварительно успокоив себя.

205185читать позжечитаю позже

Кино
Обзор фильма «Хищные птицы»: прощай, безумная Харли Квинн, мы будем скучать10 февраля

Когда безумец становится осторожным, он прекращает быть безумцем.

10210280читать позжечитаю позже