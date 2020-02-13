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В геноме жителей Африки найден ген неизвестных вымерших гоминид

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Wikimedia Commons

© Wikimedia Commons

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого удалось изучить геномы представителей западноафриканских народов. Оказалось, что в геноме африканцев есть до 19% генов неизвестных вымерших гоминид.

Ученые пояснили, что смешанный геном для жителей Африки — это нормально, так как в прошлом здесь были массовые переселения. Так, например, гены неандертальца попали из Евразии в Африку.

Во время последнего исследования ученые обнаружили геном, который ранее нигде не был замечен. Геном неизвестных гоминид обнаружили у западноафриканских народов йоруба и менде. По предварительной оценке, возраст неизвестных науке гоминид — около 24 тысяч лет.

В это же время на континенте происходили переселения: европейцы возвращались на континент, принеся с собой гены неандертальцев и, вероятно, других гоминид.

Авторы замечают, что на существование в Африке таинственной группы гоминид указывают и некоторые археологические находки. Так, у некоторых останков, датированных возрастом 16 тысяч лет, обнаруживаются слишком древние и примитивные черты, уже нехарактерные для жителей позднего каменного века.

Но пока мы не можем сказать, были ли эти гоминиды. Археологических доказательств пока нет, — пишут ученые.

Исследовав геном, ученые сделали вывод, что мутации, накопившиеся в генах, унаследованы от неизвестных гоминид, разошедшихся с нашими предками 1,1 миллиона лет назад.

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