Ученые: диабет можно диагностировать задолго до первых симптомов

Международная команда ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что диабет можно обнаружить задолго до первых явных симптомов. Оказалось, что генетические нарушения происходят за определенное время до появления этого заболевания, и если вовремя их диагностировать, можно правильно предсказать риски развития диабета.

Мы работаем над тем, чтобы создать терапию, помогающую задержать или вовсе подавить развитие диабета, — пояснили ученые.

Диабет первого типа чаще всего возникает из-за генетических нарушений. Так как сейчас еще не существует такой диагностики, врачи не могут сказать о нарушениях до появления первых симптомов диабета.

Команда ученых изучила молекулярные факторы риска развития аутоиммунных заболеваний и обнаружила, что нарушения в последовательности ДНК могут повышать риски диабета. Отмечается, что все эксперименты происходили на лабораторных мышах.

Оказалось, что изменения в последовательности ДНК могут провоцировать неправильное сворачивание хромосом, сказывающихся на регуляции генов, связанных с развитием диабета первого типа. Нарушения свертывания ДНК было обнаружено в Т-лимфоцитах.

Обычно неправильное свертывание мы диагностируем у пациентов с уже выявленным диабетом, а теперь выяснилось, что оно может происходить еще до болезни, — считают ученые.

Более глубокое понимание этого процесса поможет создать основу для разработки лечения, чтобы обратить вспять изменения в последовательности ДНК. Исследований на тему молекулярных факторов, ответственных за генетику и аутоиммунные заболевания, проводилось не так много, поэтому ученые намерены развивать этот вопрос.