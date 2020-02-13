Дневной шум может попасть под запрет в России

В скором времени в России может быть введен запрет на шум в многоквартирных домах с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 9:00, а также в воскресные и праздничные дни. Нарушителей станут штрафовать: физических лиц на сумму от 500 до трех тысяч рублей, должностных — от 10 до 20 тысяч, юридических — от 20 до 40 тысяч, индивидуальных предпринимателей — от 10 до 25 тысяч. Проект новой статьи КоАП о нарушении тишины и покоя граждан в дневное время уже обсудили в Совете Федерации и готовят к отправке в Минюст. В министерстве документ ждут. Следует уточнить, что новые объекты в течение полутора лет под действие поправок не попадут.

«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — цитирует газета «Известия» мнение члена комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елены Афанасьевой.

Председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает норму правильной. Она гарантирует право детей на послеобеденный сон. Однако, нужно определить параметры тишины, чтобы в России «не встали заводы».

При этом член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила, что в каждом регионе России «своя историко-культурная специфика».

«Например, в регионах, где большинство населения исповедует ислам, неотъемлемой частью жизни людей является призыв на молитву, который повторяется несколько раз в день. Это даже не традиция, а часть неприкосновенного культурного кода. Здесь причесывать всех под одну гребенку нельзя. Каждый субъект, на мой взгляд, должен решать этот вопрос сообразно своим традициям и возможностям», — считает она.

Представленный проект поправок в КоАП относит нарушение тишины и покоя граждан с 23:00 до 7:00 к статье о мелком хулиганстве, что наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей.

Эксперты считают, что нововведение вписывается в существующее законодательство и очень актуально для многоквартирных домов, но полиция просто не справится с возросшим потоком жалоб. С другой стороны, если правоохранительные органы будут стараться, то число нарушителей быстро сократится из-за существенных штрафов.

Управляющие компании отметили, что даже нынешние нормы тишины плохо выполняются жителями многоквартирных домов. Зачастую работы ведутся нелегальными трудовыми мигрантами, которые не очень беспокоятся о покое соседей. Кроме того, новые штрафы неизбежно станут причиной ненужных ссор между жильцами и увеличат их число.

Недавно выяснилось, что в России могут начать штрафовать за то, что человек стал свидетелем нарушения правил дорожного движения, но не сообщил об этом.