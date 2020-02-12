Российские военные спасли солдат США от жителей Сирии

Военнослужащие российской армии погасили конфликт между жителями сирийского поселения Харбат-Хамо и американскими солдатами. В результате перестрелки погиб гражданин Сирии. Военная колонна США направлена к месту дислокации, сообщило РИА Новости со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майора Юрия Боренкова.

Американцы на шести бронемашинах отклонились от запланированного маршрута и были остановлены правительственными войсками Сирии на блокпосту вблизи города Камышлы. Местные жители потребовали незваных гостей убраться восвояси. Конфликт закончился стрельбой, погиб 14-летний сирийский подросток. Еще один гражданский получил ранения.



По данным «Русской весны», столкновение прекратили военные России, отвечающие за эту территорию в рамках соглашения о международном патрулировании. Учитывая особую сложность ситуации, на место прибыл российский генерал, благодаря которому колонну США вывели из селения без потерь и направили к месту дислокации.



Позднее над Харбат-Хамо появился истребитель ВВС США, который демонстративно преодолел звуковой барьер и отстреливал тепловые ловушки.



По версии представителей коалиции под руководством США, американские солдаты применили оружие, защищая себя. Один из них даже пострадал, поцарапавшись собственным вооружением.

Министерство обороны Сирии в связи с инцидентом призвало международное сообщество «оказать давление на США и привлечь к ответственности виновных в убийстве гражданина САР». Сирийская сторона в очередной раз напомнила, что нахождение американского воинского контингента на территории страны противоречит нормам международного права.

Некоторое время назад американские военные задержали у населенного пункта Манбидж.