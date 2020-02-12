Носороги могут стать жертвами злоупотребления антибиотиками

Могучие носороги, живущие в национальном парке Рума в Кении, давно уже находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерской охоты. Однако теперь у них появился новый опасный враг — устойчивые к лекарствам микроскопические бактерии. Ученые, обнаружившие их на берегу озера Виктория, считают, что причина напасти — в глобальном злоупотреблении антибиотиками.

Люди принимают сильнодействующие средства для лечения заболеваний, которые того не требуют. Зачастую курс лечения не доводится до конца, что позволяет бактериям восстанавливаться и адаптироваться к препаратам. Многие фермеры злоупотребляют антибиотиками при уходе за скотом. Все это вызывает повышение устойчивости микроорганизмов, считают авторы работы, опубликованной в журнале EcoHealth.

Чтобы понять масштабы проблемы в Кении, где злоупотребление антибиотиками продолжается уже десятки лет, ученые исследовали образцы помета 16 черных носорогов. Обнаруженные в экскрементах бактерии тестировались на устойчивость к восьми наиболее часто используемым препаратам.

Выяснилось, что уровни устойчивости микроорганизмов, найденных у носорогов и у людей, для четырех антибиотиков были сопоставимы. В двух случаях бактерии из организма животных оказались даже устойчивее человеческих. Схожая проблема наблюдается в национальном парке Крюгера в ЮАР, где носороги страдают от туберкулеза крупного рогатого скота, отмечается в материале.

Устойчивость к антибиотикам радикально усложняет лечение животных. В результате у ветеринаров просто не остается подходящих лекарств. Тем временем, по данным Международного фонда носорогов, во всем мире их осталось всего 29 тысяч. Около 5% обитают в Кении.

Пока ученым не удалось точно установить, как носороги подвергаются воздействию устойчивых к лекарствам бактерий. Возможно, они попадают в организм животных из реки Ламбве, которая протекает через национальный парк Рума и несет отходы жизнедеятельности человека. Другой причиной могут являться контакты с рейнджерами, охраняющими территорию.

В любом случае, отмечают авторы работы, в отношении антибиотиков до сих пор не существует четкого регламента использования и правильной политики. Доходит до того, что в Кении такие препараты продают на автобусных остановках с рук. И никого не беспокоит, что устойчивые к лекарствам инфекции представляют собой новую и коварную угрозу.