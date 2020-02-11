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На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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© Википедия

© Википедия

Власти Украины могли бы дать пресную воду для Крымского полуострова в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. С таким предложением выступил лидер украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире местного телевидения.

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», — заявил политик.

По его мнению, в обмен на воду следует поставить условия, «что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей».

О ситуации с водой в Крыму ранее рассказал глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль. Он отметил, что если не будет серьезных дождей, то питьевой воды для снабжения Симферополя осталось на 90−100 дней.

При этом глава администрации города Елена Проценко сообщила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику из-за ее нехватки в водохранилищах. По планам, с 10 февраля воду должны были подавать с 6:00 до 10:00 и в вечерние часы. Позже премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк подчеркнул, что сейчас необходимость перехода на такой график отсутствует.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивались идущим от Днепра Северо-Крымским каналом. Она использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

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В файтинге «Mortal Kombat 11» появились Киану Ривз, Ван Дамм и Брюс Ли

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Хотели увидеть Киану Ривза в роли Саб-Зиро? Ваше желание исполнилось: фанат благодаря нейросети добавил в «Mortal Kombat 11» легендарных знаменитостей, сражающихся друг с другом.

Нейросетевая технология называется DeepFake и благодаря ей известные актеры встали в игру как влитые. 

Киану Ривз, Дуэйн Джонсон, Брюс Ли, Жан-Клод Ван Дамм — все артисты примерили на себя роли бойцов «Mortal Kombat 11». Вышло, надо сказать, просто потрясающе.

Особенно хорош Киану Ривз в роли Саб-Зиро — такое ощущение, что эта роль была сделана специально под актера. В видеопрезентации нет никаких шероховатостей и неровностей, так что ролик вполне можно спутать с официальным.

Мы же напомним, что сейчас снимается полноценный фильм по вселенной «Mortal Kombat», который должен выйти 4 марта 2021 года. 

Также в разработке находится мультфильм про Скорпиона, где креативным консультантом выступил сам Эд Бун, один из создателей франшизы.

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