На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Власти Украины могли бы дать пресную воду для Крымского полуострова в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. С таким предложением выступил лидер украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире местного телевидения.

«Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом», — заявил политик.

По его мнению, в обмен на воду следует поставить условия, «что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями к Ростову, мы устанавливаем контроль над границей».

О ситуации с водой в Крыму ранее рассказал глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль. Он отметил, что если не будет серьезных дождей, то питьевой воды для снабжения Симферополя осталось на 90−100 дней.

При этом глава администрации города Елена Проценко сообщила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику из-за ее нехватки в водохранилищах. По планам, с 10 февраля воду должны были подавать с 6:00 до 10:00 и в вечерние часы. Позже премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк подчеркнул, что сейчас необходимость перехода на такой график отсутствует.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивались идущим от Днепра Северо-Крымским каналом. Она использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.