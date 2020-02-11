Москвич, вытолкнувший из лифта убиравшуюся в нем консьержку, попал на видео
- 11 февраля 2020, 20:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В одном из жилых домов на севере столицы мужчина зашел в лифт и вышвырнул оттуда консьержку, которая занималась уборкой.
Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.
На кадрах, опубликованных в соцсети «ВКонтакте», видно, как мужчина торопливо заходит в лифт, а уже через секунду из него буквально вылетает и падает на пол женщина.
В комментарии к видео уточняется, что этот случай произошел в доме № 9 в проезде Русанова.
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