Не стало ветерана «Спартака» Валерия Рейнгольда

Известный футболист, мастер спорта СССР, чемпион и обладатель Кубка Советского Союза в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд скончался 11 февраля в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его одноклубник — бывший спартаковец Александр Мирзоян, пишет РИА Новости.

Валерий Рейнгольд ранее 11 февраля попал в больницу с обширным инфарктом. Спартаковского ветерана забрала скорая помощь из манежа в Сокольниках, где он принимал участие в футбольном турнире, посвященном 110-й годовщине со дня рождения футболиста и тренера Владимира Степанова.

18 февраля Валерию Рейнгольду должно было исполнится 78 лет.

Рейнгольд играл крайнего нападающего или полузащитника в «Спартаке», «Труде» из Воронежа и ярославском «Шиннике». В составе «красно-белых» он выиграл золотые медали чемпионата СССР 1962 года и стал обладателем Кубка страны в 1963 и 1965 годах.