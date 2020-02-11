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Не стало ветерана «Спартака» Валерия Рейнгольда

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© vk.com

© vk.com

Известный футболист, мастер спорта СССР, чемпион и обладатель Кубка Советского Союза в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд скончался 11 февраля в возрасте 77 лет. Об этом сообщил его одноклубник — бывший спартаковец Александр Мирзоян, пишет РИА Новости.

Валерий Рейнгольд ранее 11 февраля попал в больницу с обширным инфарктом. Спартаковского ветерана забрала скорая помощь из манежа в Сокольниках, где он принимал участие в футбольном турнире, посвященном 110-й годовщине со дня рождения футболиста и тренера Владимира Степанова.

18 февраля Валерию Рейнгольду должно было исполнится 78 лет.

Рейнгольд играл крайнего нападающего или полузащитника в «Спартаке», «Труде» из Воронежа и ярославском «Шиннике». В составе «красно-белых» он выиграл золотые медали чемпионата СССР 1962 года и стал обладателем Кубка страны в 1963 и 1965 годах.

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