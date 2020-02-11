Бывший замначальника колонии на Урале стал заведующим детсадом

Бывший замначальника свердловской исправительной колонии Андрей Гайдуков стал директором детсада в Краснотурьинске, сообщил в Facebook уральский правозащитник Алексей Соколов.

К своему посту он прикрепил ссылку на публикацию сайта «Открытый Лесной» со словами: «Здесь подробно можно узнать о прошлом нового заведующего».

Во ФСИН подтвердили URA.RU эту информацию, уточнив, что Андрей Гайдуков — прекрасный организатор, практик-хозяйственник, имеющий два высших образования, честный и порядочный человек.

По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУФСИН Александра Левченко, Гайдуков в бытность сотрудником ГУФСИН участвовал в областном конкурсе «Мистер УИС» и «в молодом возрасте решил продолжить карьеру на руководящем посту в одном из небольших уральских городов».

Однако «Открытый Лесной» дал бывшему замначальника колонии совсем иную характеристику. На сайте приведены рассказы бывших заключенных ИК-16, которые утверждают, что Гайдуков, руководя швейным производством колонии, мог ударить заключенную по голове, а также кричал на осужденных матом.