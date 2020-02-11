найти ×
   
  • USD +0.18
    63.95
  • EUR -0.05
    69.77
СохранитьСохранено0
×

-1010723

Бывший замначальника колонии на Урале стал заведующим детсадом

Small f1a6d446e0
© youtube.com

© youtube.com

Бывший замначальника свердловской исправительной колонии Андрей Гайдуков стал директором детсада в Краснотурьинске, сообщил в Facebook уральский правозащитник Алексей Соколов.

К своему посту он прикрепил ссылку на публикацию сайта «Открытый Лесной» со словами: «Здесь подробно можно узнать о прошлом нового заведующего».

Во ФСИН подтвердили URA.RU эту информацию, уточнив, что Андрей Гайдуков — прекрасный организатор, практик-хозяйственник, имеющий два высших образования, честный и порядочный человек.

По словам руководителя пресс-службы свердловского ГУФСИН Александра Левченко, Гайдуков в бытность сотрудником ГУФСИН участвовал в областном конкурсе «Мистер УИС» и «в молодом возрасте решил продолжить карьеру на руководящем посту в одном из небольших уральских городов».

Однако «Открытый Лесной» дал бывшему замначальника колонии совсем иную характеристику. На сайте приведены рассказы бывших заключенных ИК-16, которые утверждают, что Гайдуков, руководя швейным производством колонии, мог ударить заключенную по голове, а также кричал на осужденных матом.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Нервы или сердце: как отличить паническую атаку от сердечного приступа
7010218читать позжечитаю позже
Здоровье
У страха глаза велики: как поговорить с ребенком о коронавирусе
205116читать позжечитаю позже

главное


Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

2211249читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет13 декабря 2019

Запрягли ездового человека.

22232437читать позжечитаю позже