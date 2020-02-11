Найдена важная причина, от которой зависит острота зрения

Команда исследователей из Университета Рочестера опубликовала исследование, в котором рассказала, от чего может зависеть острота зрения. Оказалось, что не только наследственность, травмы и неправильное освещение могут повлиять на преждевременную потерю зрения.

В ходе исследований выяснилось, что даже мельчайшие движения глаз, которые мы совершаем машинально, могут повлиять на развитие близорукости и дальнозоркости. Наша работа поможет добавить полезные знания на тему профилактики хорошего зрения, — рассказали ученые.

Непроизвольные микросокращения глаз называются фиксационные движениях глаз. Раньше считалось, что они не играют значимой роли в процессе зрительного восприятия, однако новые исследования показывают, что эти движения глаз подают мозгу сигналы, которые непосредственно влияют на качество нашего зрения.

Чтобы проверить эту гипотезу, американские ученые пригласили добровольцев с идеальным зрением. На протяжении нескольких часов ученые тестировали их зрительные способности и проверяли здоровье глаз стандартными медицинскими способами, например прочитать буквы на таблице Снеллена.

Сначала участников поместили в шести метрах от экрана, чтобы они могли точно назвать буквы минимум на восьмой строке. Ученые уточнили, что это нормально для зрения уровня 1,0.

На следующем этапе добровольцев тоже попросили сконцентрироваться на таблице, но на этот раз ученые слегка ее перемещали, чтобы понаблюдать за микродвижениями глаз участников.

Когда изображение статично, глаз задействует все рецепторы сетчатки, чтобы распознать его. Но стоит предмету начать двигаться, часть рецепторов перестает работать, а человек начинает хуже видеть. Это и показал эксперимент: участники в среднем различали буквы только на шестой строке сверху, — рассказали авторы исследования.

Пока что ученые не торопятся делать заключительные выводы, но предполагают, что на основе собранных данных можно разработать терапию, улучшающую зоркость у людей с близорукостью и дальнозоркостью.