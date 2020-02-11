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Рабочая группа обсудит запрет на двойное гражданство для омбудсмена

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Уполномоченный по правам человека РФ должен входить в перечень высокопоставленных лиц, которым запрещено иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом. С таким предложением выступила омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова на заседании рабочей группы по подготовке поправок к Конституции.

Омбудсмен — это высшая государственная должность. На нее тоже должны распространяться требования, которые относятся к другим государственным должностям, — уверена Мерзлякова.

Во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о готовящихся поправках к Конституции. А 23 января глава государства внес соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента поддержала его в первом чтении.

Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного Закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Эксперты ЭИСИ объяснили, почему обозначенные президентом изменения необходимы современной России.

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