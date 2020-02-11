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США напугало сближение аппаратов России с американским спутником-шпионом

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© NASA

© NASA

Российский космический аппарат «Космос-2542» и отделившийся от него малый спутник-инспектор «преследуют» на орбите спутник-разведчик Соединенных Штатов USA-245 или KH-11. Сложившаяся ситуация пугает Вашингтон, заявил командующий космическими силами США генерал ВВС Джон Рэймонд.

«Мы считаем подобные действия нетипичными и вызывающими беспокойство. Потенциально они могут привести к возникновению опасной ситуации в космосе», — цитирует его слова РИА Новости.

«Космос-2542» был запущен в ноябре 2019 года с космодрома Плесецк. Рэймонд заявил, что он сразу начал маневрировать с целью приближения к USA-245. Малый аппарат, отделившийся от более крупного российского спутника, предположительно, получил порядковый номер «Космос-2543». Расстояние между объектами временами не превышает 160 километров.

Генерал добавил, что американское правительство уже выразило России по дипломатическим каналам озабоченность сложившейся ситуацией.

По данным Министерства обороны РФ, «Космос-2542», запущенный на орбиту 26 ноября 2019 года, способен вести мониторинг состояния отечественных спутников, а также производить съемку поверхности Земли. В декабре военные сообщили, что провели эксперимент по отделению от носителя малого спутника-инспектора, который оценит состояние космической группировки России.

При этом не так давно президент США Дональд Трамп назвал космос «следующей областью военных действий». В связи с этим не совсем понятно волнение американского генерала по поводу российских спутников.

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