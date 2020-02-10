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Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

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После появившейся в СМИ информации об интимной связи учительницы и девятиклассника следственные органы в Астрахани начали проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Вечером 10 февраля портал «Астрахань FM» сообщил, что в редакцию обратилась мать одного из учеников, которая и рассказала об интимной связи 15-летнего школьника с 35-летней преподавательницей.

Собеседница добавила, что по школе уже несколько дней «гуляет» видео, на котором запечатлены педагог и подросток.

Как писал ранее «Ридус», в марте 2018 года в Санкт-Петербурге было заведено уголовное дело в отношении 35-летней преподавательницы, которая вступила в интимную связь с 15-летним подростком прямо во время учебного занятия.

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