Водонаеву вызвали в полицию после ее публикации об абортах

Телеведущая Алена Водонаева вызвана в отделение МВД по Таганскому району Москвы.

Как сообщает Super.ru, сотрудники правоохранительных органов хотят обсудить с ней ее публикацию об абортах, ставшую причиной громкого скандала.

В случае предъявления Водонаевой обвинения, ей грозит наказание по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Адвокат телеведущей Екатерина Гордон рассказала изданию, что в настоящее время полиция проводит проверку. «С юридической точки зрения никаких оснований для возбуждения этой статьи нет, мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу», — заявила она. Гордон пояснила, что Водонаева просто высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей.

Гордон добавила, что испортить жизнь телеведущей пытаются «оголтелые общественные организации».

Сама Водонаева сообщила порталу, что готова приехать в полицию и ответить на все вопросы.

Ранее «Ридус» писал о том, что в декабре прошлого года Алена Водонаева обратилась к молодым женщинам из России с призывом жить ради карьеры, денег и путешествий и смело делать аборты, если материальное положение не позволяет обеспечить ребенку благополучную жизнь.

По словам знаменитости, поводом для написания столь остросоциального поста послужила рекомендация минздрава Самарской области частным клиникам отказаться от проведения абортов.



В январе в Сети возникла бурная дискуссия после того, как Водонаева опубликовала в Instagram пост, посвященный новым правилам получения материнского капитала. По мнению селебрити, теперь количество нищих и неблагонадежных людей только вырастет.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин жестко высказался о заявлениях телеведущей про материнский капитал. Он назвал ее бесстыдницей и предложил оштрафовать на 100 миллионов рублей. Депутат Виталий Милонов предложил сослать модель на необитаемый остров за экстремизм. Актер Иван Охлобыстин назвал ведущую «дамой с пониженной социальной ответственностью» и предложил после такого ввести цензуру на телевидении.

