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При пожаре в хостеле на юго-западе Москвы погибли два человека

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© МЧС России

© МЧС России

В результате пожара в хостеле на юго-западе Москвы погибли два человека, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Возгорание произошло на 4-м этаже хостела на улице Новаторов, дом 15.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. На данный момент он уже ликвидирован.

Из здания были эвакуированы 900 человек.

«Один пострадавший умер на месте пожара, второй — в машине скорой помощи», — сказал собеседник агентства, уточнив, что, по предварительным данным, оба — граждане Белоруссии.

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