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Ту-160 могут вооружить гиперзвуковыми «Кинжалами»

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© МО РФ

© МО РФ

Гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» планируют установить на российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160. Рассмотрение этого проекта должно быть окончено в 2020 году, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Рассматривается возможность установки ракет „Кинжал“ на Ту-160. Проработка такого варианта должна завершиться в этом году», — цитирует агентство слова собеседника.

Будет ли комплекс установлен на Ту-160, уже находящиеся на вооружении, или речь идет о бомбардировщиках, которым предстоит модернизация, источник не уточнил.

Официального подтверждения данной информации пока нет, отмечается в сообщении. Ранее также стало известно о планах разместить «Кинжал» на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

В 2015 году появилась информация о возобновлении производства Ту-160. Модернизированные машины получили название Ту-160М. Один из них 2 февраля уже совершил пробный полет. Ракетоносец имеет новое пилотажное и навигационное оборудование, усовершенствованные комплексы связи радиоэлектронного противодействия, а также более современные систему управления и радиолокационную станцию. Самолет может взять на борт до 12 стратегических крылатых ракет. Они устанавливаются на двух поворотных пусковых установках внутри фюзеляжа.

Новейший авиационный комплекс «Кинжал» представляет собой самолет МиГ-31К, несущий гиперзвуковую ракету. Пока известно, что она является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Сейчас на опытно-боевом дежурстве находится одна эскадрилья. Она дислоцирована в Южном военном округе. В августе прошлого года комплекс впервые показали в действии и сняли процесс на видео.

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