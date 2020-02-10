Подземные водостоки Помпей вновь заработают спустя 2300 лет

Команда археологов решила восстановить дренажную систему возрастом почти 2300 лет. Она была обнаружена во время раскопок в 2018 году, проводившихся в Помпеях.

Нас удивило состояние подземных водостоков — они отлично сохранились. Водостоки города, построенные почти 2300 лет назад, представляют собой сеть туннелей и дренажных каналов общей длиной 457 метров. Все было погребено под слоем пепла, поэтому практически ничего не пострадало, — рассказали ученые.

Подземная система довольно-таки большая, и вход в туннели расположен рядом со статуей Кентавра под Гражданским форумом. По туннелям можно пройти к Императорской вилле и Виа Марина.

Экспертная оценка постройки показала, что, несмотря на ее солидный возраст, она все еще пригодна к работе. Дренажная система может пригодиться при наводнениях или крупных осадках, например ливнях.

Последний раз эта дренажная система работала в 79 году нашей эры вплоть до извержения Везувия. Сейчас археологи дали ей вторую жизнь, и в скором времени местные власти испытают древние технологии на прочность.

Также в ходе исследования ученые смогли выяснить, что водостоки были построены в несколько этапов. Сначала древние мастера в конце III или начале II века до н. э. начали строительство туннелей.

Потом работу продолжили уже в I веке жители Римской империи, которые расширили стоки, используя доступные им технологические новинки. Третий, последний отсек был построен незадолго до извержения вулкана.