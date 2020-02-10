Врач посоветовал, как защитить себя от гриппа

Вспышка коронавируса в Китае не сходит с первых полос уже три недели, поэтому предлагаем поговорить о другом опасном заболевании, которое активизируется каждый осенне-зимний сезон.

Речь идет о гриппе, который, в отличие от коронавируса, ежегодно уносит сотни жизней, в особенности стариков и детей.

Известно, что вирус гриппа передается воздушно-капельным путем, а также через слизистые. Например, вы можете легко заболеть гриппом, если грязными руками, которыми до этого поздоровались с болеющим человеком, потерли глаза.

Как защитить себя от гриппа?

Во-первых, соблюдать обычные принципы гигиены: часто мыть руки, всегда делать это после посещения улицы и общественных мест, свести к минимуму рукопожатия и прочие физические контакты. Всех домочадцев нужно обеспечить своими полотенцами и средствами гигиены, в также не пользоваться этими средствами в общественных местах. Например, полотенцами в фитнес-клубах — т. к. неизвестно, как персонал их обрабатывает, — прокомментировал «Ридусу» Игорь Азнаурян, офтальмохирург, доктор медицинских наук, основатель детских глазных клиник «Ясный взор».

Помимо этих рекомендаций, врачи обычно советуют сократить пребывание в толпе — не посещать концерты, театры и прочие массовые гуляния, постараться пореже ездить в общественном транспорте (недостижимый идеал для большинства работающих людей, конечно) и не трогать глаза немытыми руками.

Может ли грипп привести к слепоте?

Наверняка многие слышали, что грипп может поражать не только нос и горло, но и негативно сказываться на зрении.

Грипп вполне способен давать осложнения на глаза, начиная с вирусного конъюнктивита, который может переходит в кератоконъюнктивит с затрагиванием роговицы. Вирусный конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы), вызванное вирусной инфекцией. Иногда он начинается на одном глазу, а потом переходит на второй. Симптомы сильно зависят от возраста, степени заражения, состояния иммунитета человека. Чаще всего все начинается с рези в уголке глаза и покраснения, — рассказал «Ридусу» профессор Азнаурян.

Но привести к слепоте обычный грипп точно не может. Осложнения на глазах могут проявляться с различной интенсивностью, но чаще всего — не очень большой. А вот, например, свиной грипп, вспышка которого случилась три-четыре года назад, вполне способен вызвать слепоту.

Что касается коронавируса 2019-nCoV, то даже он не приводит к слепоте. Он, как и привычный нам грипп, может передаваться через глаза, при контакте с руками. Однако именно слепота заболевшему коронавирусом не грозит.