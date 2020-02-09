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Массовая драка со стрельбой в Подмосковье попала на видео

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скриншот

скриншот

В Сети появилось видео, запечатлевшее массовую драку со стрельбой.

На кадрах видно, как несколько человек избивают, в том числе ногами, лежащего на земле человека.

Затем к нему подбегает еще один участник расправы и стреляет в него из пистолета.

После этого мужчины рассаживаются по автомобилям и покидают место происшествия.

Как сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший эту видеозапись, инцидент произошел минувшей ночью в подмосковном Сергиевом Посаде возле кафе «Звездочка» на Институтской улице.

По данным паблика, пострадали два человека. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По данным РЕН ТВ, один из них — 28-летний Павел Г. — госпитализирован с ранением в область груди и брюшной полости. Другого ранили в грудь и поясницу, сообщает телеканал.

В настоящее время полиция разыскивает участников драки.

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