МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Кратковременное похолодание в Московской области заканчивается. К столице подходит теплый фронт, который сопровождает сильный ветер. МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

По данным Росгидромета, ветер в Москве и Подмосковье при порывах будет достигать 17 метров в секунду. Ожидается гололедица. Жителям региона следует помнить о мерах предосторожности.

Синоптики прогнозируют 10 февраля небольшую облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью в столице составит от -2 до 0°, по области — от -5 до 0°. Днем в Москве будет от 0 до 2°, В Подмосковье — от -3 до 2°. Ветер юго-западный. Его скорость — 7−12 метров в секунду, ночью местами с порывами до 12−17 метров в секунду. Днем скорость ветра будет достигать 15−20 метров в секунду. Местами гололедица.



11 февраля небо закроют облака, и пойдет снег, местами мокрый. Температура останется прежней, но ветер немного стихнет.

В выходные в Москве и области впервые за нынешнюю зиму установились настоящие морозы.