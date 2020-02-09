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Медики проверили здоровье шестерых китайцев в Ужевке

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© vk.com

© vk.com

Шестеро граждан Китая в карантинном пункте Ужевка в Сосновском районе Челябинской области не заражены коронавирусом 2019-nCoV. Об этом свидетельствуют результаты медицинского осмотра, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Всего на месте шесть граждан КНР, они осмотрены врачами, здоровы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Власти Челябинской области планировали организовать карантинный пункт в оздоровительном лагере «Утес» в Ужевке. Туда поступили шесть граждан Китая. Это вызвало протесты со стороны местных жителей, после чего было принято решение о свертывании временного медицинского учреждения и переводе пациентов в больницы. Новое место для карантинного пункта выберут 10 февраля, «как это предписано Роспотребнадзором», добавили в пресс-службе.

В поселках Ужевка и Есаулка, возле которых разместили карантинный пункт, побывал заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

«В Есаулке пообщался с собравшимися жителями. Сообщил им, что карантинного центра в поселке не будет. Объяснил ситуацию, развеял беспочвенные слухи. Потом обсудили проблемы поселка в целом. Сход в Есаулке завершился, люди разошлись по домам, сейчас я нахожусь в Ужевке», — заявил Мошаров.

Ранее стало известно, что карантин, объявленный в Китае в связи со вспышкой коронавируса, оставил без работы более тысячи российских специалистов, работающих в этой стране.

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