Американские СМИ объявили о прибытии в Европу 20 тысяч военных США

Для участия в масштабных многомесячных учениях в Европу скоро нагрянут 20 тысяч американских военнослужащих, сообщает The Washington Times.

При этом газета сравнивает предстоящие учения с «крупными маневрами времен холодной войны».

По данным издания, учения «Защитник Европы-2020» действительно будут крупнейшими маневрами в Европе за последние 25 лет. Они пройдут с апреля по июль в Германии, а также в Польше и прибалтийских государствах. Всего в учениях примут участие 18 стран НАТО, которые выделят для этого 17 тысяч военнослужащих.

В североатлантическом альянсе заявляют, что учения не направлены против какой-либо конкретной страны, однако эксперты полагают, что Кремль будет внимательно за ними следить, пишет WT.

«Боеготовность наших войск придает уверенности нашим союзникам и служит сдерживающим фактором для потенциальных противников», — цитирует газета командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-полковника Кристофера Каволи.

Он также отметил особую роль Польши в этих учениях. По его словам, без этой страны их невозможно было бы организовать.

Как писал ранее «Ридус», в декабре прошлого года, начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Валерий Герасимов заявил о том, что страны НАТО готовятся к крупномасштабному военному конфликту. По его словам, на это указывают сценарии интенсивных военных учений альянса.