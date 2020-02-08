В украинских аэропортах подделывали документы о ремонте самолетов
- 08 февраля 2020, 18:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Служба безопасности Украины (СБУ) выявила серьезные нарушения регламента технического обслуживания пассажирских самолетов в аэропортах Киева и Одессы.
В ведомстве заявили о том, что сотрудники одной из украинских авиакомпаний и организации, занимавшейся техобслуживанием, подделывали документы о ремонте самолетов.
«Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний в международных аэропортах „Одесса“ и „Киев“», — приводит ФАН сообщение ведомства.
В СБУ отметили, что такие действия могли привести к катастрофам и человеческими жертвами.
По данным спецслужбы, отвечавший за техобслуживание воздушных судов уже признан виновным по статье о служебном подлоге. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Кроме того, авиакомпанию лишили разрешения на выполнение полетов, а также сертификатов летной пригодности воздушных судов, пишет издание.
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