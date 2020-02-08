Власти Шанхая запретили появляться в общественных местах без масок

В Шанхае установлен строгий запрет на появление в общественных местах без масок.

Отныне буквально каждый обязан носить маску и не препятствовать измерению температуры в аэропорту, на вокзалах, в медучреждениях, торговых центрах и магазинах.

«В случае отказа сотрудничать и нарушения порядка правоохранительные органы начнут строгое разбирательство», — сообщили городские власти в соцсети Weibo.

Ранее об обстановке в Шанхае, сложившейся в связи с распространением нового коронавируса 2019-nCoV, подробно рассказала корреспhttps://www.ridus.ru/news/318028ондент «Ридуса» Эрика Говорунова.



По последним данным, в материковом Китае от коронавируса умерли уже 722 человека, число зараженных составляет 34 546 человек, а выздоровевших — 2050 человек.

