Депрессию можно заподозрить по анализу крови

Команда японских ученых опубликовала исследование, в котором рассказала, что о приближающейся депрессии можно узнать по анализу крови. Дело в том, что хроническая боль и воспаление — основные факторы развития депрессивного расстройства.

В ходе исследований специалисты заметили, что при повышении уровня антраниловой кислоты в крови у людей увеличивается риск возникновения депрессии.

Напомним, что антраниловая кислота — важный промежуточный продукт кинуренинового пути, который может служить маркером для выявления людей, подверженных риску развития большого депрессивного расстройства.

Когда японские ученые проанализировали прошлые исследования на эту тему, то предположили, что промежуточные продукты кинуренинового пути можно использовать в качестве биомаркеров депрессивного состояния.

Для проверки своей теории ученые провели анализ 61 образцов крови, взятых у пациентов с подозрением на крупное депрессивное расстройство. В качестве контрольной группы использовались образцы сыворотки от 51 условно здорового человека.

Как и предполагалось, во всех образцах крови, взятых у людей с подозрением на депрессию, была обнаружена повышенная концентрация антраниловой кислоты по сравнению с контрольной группой. Интересно, что у женщин с повышенным риском развития депрессии уровень триптофана в сыворотке крови был понижен.